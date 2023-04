Boris Beckers Mutter Elvira warnte ihn vor Seitensprung!

Diese wilde Nacht wird er nie vergessen! Boris Becker (55) ist ein ehemaliger deutscher Tennisspieler. Doch nach zahlreichen großen Erfolgen sorgte er nach seinem Karriere-Aus für Schlagzeilen, denn der Sportler zeugte bei einem Seitensprung ein Kind mit Angela Ermakova. In seiner neuen Doku kommen dazu jetzt Details raus – unter anderem, dass ihn seine Mutter Elvira Becker vor dem Fehltritt noch ermahnte!

In der Dokumentation "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" erzählt der Profisportler, dass er gerade entschieden hatte, seine Karriere zu beenden und sich um seine Familie zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt war er bereits stolzer Vater seines Sohns Noah, Boris' damalige Frau Barbara Becker (56) war hochschwanger. Dennoch wollte der Blondschopf noch einmal Party machen. "Ich hatte eine lange Diskussion auf dem Balkon mit meiner Mutter. Meine Mutter meinte nur: 'Boris, mach bloß keine Dummheiten!'", schildert er. Trotzdem sei er losgezogen – und habe im Rausch Angela getroffen.

Erst kürzlich kam es durch Äußerungen in der Dokumentation zu einem heftigen Streit zwischen Angela und Boris. Denn der Tennisprofi erklärt darin, dass er die heute 55-Jährige kaum gekannt habe. Das einstige Model behauptet allerdings das Gegenteil. "Er ist immer völlig aufgeblasen. Er zieht seine besten Klamotten an, um seine Fassade zu präsentieren, vergisst aber, seine Hose anzuziehen – um den Teil seines Körpers zu betonen, der ihn anleitet, anstatt seine Seele", hetzte Angela gegen ihren One-Night-Stand.

Getty Images Boris Becker, deutscher Ex-Tennisstar

Instagram / annaermakova1 Anna Ermakova im März 2022

Getty Images Anna und Angela Ermakova in Dortmund im Oktober 2019

