Chase Stokes feiert Auftritt von Freundin Kelsea Ballerini!

Er weiß, wie man seine Liebste unterstützt! Chase Stokes (30) begleitete seine Freundin Kelsea Ballerini (29) zu den diesjährigen CMT Music Awards. Somit gaben die beiden, die Mitte Januar zusammengekommen waren, ihr gemeinsames Red-Carpet-Debüt. Kelsea wurde bei der Preisverleihung sogar die Ehre zuteil, als Gastgeberin die Gäste durch den Abend führen zu dürfen. Zudem eröffnete die Country-Sängerin die Show mit einer Gesangsdarbietung: Chase feuerte Kelsea im Publikum mächtig an!

Wie ein Clip auf dem Instagram-Kanal der CMT Awards zeigt, riss die Performance seiner Freundin den Schauspieler wohl direkt aus seinem Sitz. Der 30-Jährige singt und tanzt in dem Video ausgelassen zu einem von Kelseas Songs – und filmt den Auftritt der Blondine voller Stolz mit seinem Handy. Der Beitrag wurde untermalt mit den Worten: "Wir haben wohl noch nie etwas Süßeres gesehen als das."

Auch den Anblick von Chase und der Musikerin auf dem roten Teppich fanden wohl so einige zum Dahinschmelzen. Das schwarze Outfit des Outer Banks-Darstellers wirkte wie eine Hommage an die 50er-Jahre, der Look seiner Angebeteten fiel ebenso etwas schlichter aus – sie zeigte sich auf dem Red Carpet in einem hellgrauen bodenlangen Kleid.

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im Rahmen der CMT Music Awards 2023

Getty Images Kelsea Ballerini während der CMT Music Awards 2023

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini im April 2023

