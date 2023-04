Chris Brown soll Klubbesucher mit Flasche geschlagen haben!

Wird das Konsequenzen haben? Chris Brown (33) hat sich über die Jahre einen Namen in der Musikbranche gemacht. Jetzt war er für mehrere Wochen auf Tour in Europa. Dabei trat der Sänger auch im Vereinigten Königreich auf und gönnte sich zwischen seinen Auftritten eine Auszeit mit Crew-Mitgliedern in einem Londoner Nachtklub. Hier soll sich der Ex von Rihanna (35) jedoch anscheinend alles andere als unauffällig verhalten haben: Ein anderer Klubbesucher beschuldigt Chris nun, ihn attackiert zu haben!

Gegenüber The Sun schildert ein Musikproduzent, der am 19. Februar in der gleichen Nacht wie Chris in der Diskothek feierte, der "With You"-Interpret habe ihn mit einer Flasche geschlagen und ihn daraufhin stark getreten. "Er will es so darstellen, als hätte seine Crew mich niedergeschlagen, doch es war ganz klar er selbst", äußert der Klubbesucher. Er führt fort, er habe bereits mit der Polizei Kontakt aufgenommen, doch dürfe aufgrund rechtlicher Absicherung keine weiteren Kommentare zu dem Fall abgeben.

Dies sind jedoch nicht die ersten Gewaltvorwürfe gegen Chris. Denn im Jahr 2009 soll er seiner damaligen Liebsten Rihanna gegenüber anscheinend auch handgreiflich geworden sein. Die Schnappschüsse, die die Verletzungen der Sängerin zeigen, waren damals viral gegangen. Die "Desperado"-Interpretin zögerte nicht lange und trennte sich von ihrem damaligen Freund.

