Wegen Schlägerei: Chris Brown wurde von der Polizei befragt

Chris Brown (33) muss sich erklären. Der Rapper machte im Laufe seiner Karriere nicht nur mit seiner Musik auf sich aufmerksam – in der Vergangenheit war der "Loyal"-Interpret mit dem Gesetz in Konflikt geraten und lieferte unangenehme Schlagzeilen. Mittlerweile geht es für den Künstler bergauf und er befindet sich aktuell auf Tournee. Dort soll es zu einem Zwischenfall gekommen sein, weswegen Chris sich jetzt verantworten muss!

Laut Radar Online kam es im Februar in England zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung, bei der das Opfer in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Chris soll sich in dem Club aufgehalten haben, in dem sich der Vorfall ereignet hatte. Es wird berichtet, dass es zu einer Schlägerei kam, an der Chris' Crew-Mitglieder beteiligt gewesen waren. Der 33-Jährige soll von der Polizei dazu befragt werden.

In der Vergangenheit war auch Chris selbst mehrfach gewalttätig geworden. Nachdem er beispielsweise 2009 gegenüber seiner damaligen Freundin Rihanna (35) handgreiflich geworden war, hatte ihm Australien eine Einreisegenehmigung verweigert. Diese wurde laut Daily Mail inzwischen wieder aufgehoben.

Getty Images Chris Brown, Sänger

Getty Images Chris Brown vor Gericht, 2009

Getty Images Chris Brown, Sänger

