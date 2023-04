Demi Moore durfte nicht zur Trauerfeier des ersten Ehemanns

Demi Moore (60) war nicht eingeladen! Bevor die Schauspielerin mit ihren Ex-Männern Ashton Kutcher (45) und Bruce Willis (68) verheiratet war, befand sie sich von 1980 bis 1985 in einer Ehe mit Freddy Moore (✝72). Wie "Die Akte Jane"-Darstellerin in ihrer Autobiografie "Inside Out" verriet, betrog sie den Musiker kurz vor deren Hochzeit. Im August vergangenen Jahres starb der Rocker und seine Frau Renee hatte eine Bitte: Demi sollte nicht an der Gedenkfeier teilnehmen!

Gegenüber Radar Online gab die Witwe des 72-Jährigen zu, dass Demi nicht zu der Gedenkfeier im Factor's Famous Deli eingeladen war, wo ihr Mann gerne aß. Grund dafür sei die plötzliche Kontaktaufnahme gewesen, um sich nach dem an Alzheimer erkrankten Freddy zu erkundigen: "Kurz vor der Veröffentlichung ihrer Autobiografie schickte sie mir eine E-Mail, in der sie mich fragte, ob sie irgendwas tun könne, um zu helfen. Sie war sehr fürsorglich. Doch als das Buch dann erschien, wurde mir klar, dass sie sich nur gemeldet hatte, da sie in ihrer Autobiografie einige nicht so schmeichelhafte Dinge über ihn schreibt."

Renee fuhr im Interview fort: "Ich habe ihr in der E-Mail gesagt, dass sie nichts von ihr brauche". Von der 272-seitigen Biografie halte sie nicht sonderlich viel: "Ich mochte das Buch nicht. Damit hat sich die Sache."

