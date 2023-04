Jakub Merlan-Jarecki sauer: Gustav soll Kate in Ruhe lassen!

Das findet er gar nicht witzig! 2021 heirateten die Realitystars Jakub Merlan-Jarecki (27) und Kate Merlan (36) nach ihrer Teilnahme an der Realityshow Temptation Island V.I.P. Bereits ein Jahr später trennten sich die einstigen Turteltäubchen und führten daraufhin eine wilde On-off-Beziehung. Jetzt sind die beiden bei Prominent getrennt zu sehen und heizen damit die Gerüchteküche um ein Liebescomeback an. Doch plötzlich zeigt Mitstreiter Gustav Masurek (33) Interesse an der 36-Jährigen. Jakub geht das mächtig auf die Nerven!

"Ich wollte mich zu der ganzen Thematik auch gar nicht äußern", beginnt Jakub seine Instagram-Story. Dennoch findet er klare Worte: "Gustav, egal wie die Ehe zwischen mir und Kate gerade aussieht, es ist immer noch meine Frau. Und deswegen, Kollege, solltest du langsam mal ein bisschen aufpassen, was du da von dir gibst." Außerdem gibt er ihm zu verstehen: "Finger weg von meiner Frau! Und fang mal langsam an, ein bisschen Respekt zu lernen."

Erst kürzlich waren Kate und Gustav bei einem gemeinsamen Date abgelichtet worden. Viele Fans schienen sich daraufhin sicher zu sein: Da läuft was! Doch die TV-Persönlichkeit stellte wenig später klar, dass Gustav derjenige sei, der mehr als Freundschaft wolle. Sie selber habe keine Gefühle für den Realitystar.

Anzeige

Privat Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki bei ihrer Hochzeit

Anzeige

Privat Kate Merlan und Gustav Masurek im März 2023

Anzeige

Instagram / katemerlan Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki im Februar 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de