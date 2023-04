Lionel Richie hält im Bett nicht mehr die ganze Nacht durch

Lionel Richie (73) scheint über sich selbst lachen zu können! Seit den 60er-Jahren ist der Sänger fester Bestandteil der Musikbranche. Nachdem er die Band Commodores verlassen hatte, startete er seine Solokarriere. Seine Songs wie "My Love" und "Hello" gingen durch die Decke und sind noch heute beliebt. Aber auch der Track "All Night Long" (zu Deutsch: die ganze Nacht) war und ist ein absoluter Hit: Jetzt legt Richie passend zu dem Track ein Geständnis ab!

In der Show "The View" spricht der 73-Jährige über das Lied – denn "All Night Long" ist dieses Jahr 40 Jahre alt geworden! Genau wie seine Musik wird aber auch Richie älter. "Als ich 'All Night Long' geschrieben habe, konnte ich wirklich die ganze Nacht durchhalten", bezieht er sich scherzhaft auf sein Sexleben – und führt aus: "Jetzt dauert meine Nacht nur so 15 Minuten."

Katy Perry (38), die neben ihm in der American Idol-Jury sitzt, bringt sich ebenfalls in das Gespräch ein und zeigt sich erstaunt über Richies Offenbarung. "15 Minuten, das ist doch lang Kumpel", scherzt sie. Jedoch stellt sich im Interview auch heraus, dass die weltbekannte Hook gar nicht von Sex handelt. Der US-Amerikaner habe nämlich viel an dem Song arbeiten müssen. "Ich muss die ganze Nacht ackern, die ganze Nacht", hatte er seinen Freunden damals erzählt – und damit war die Hook geschaffen.

Getty Images Lionel Richie, Sänger

Getty Images Lionel Richie, 1985

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan, 2022

