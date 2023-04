Neue Freundin? Chris Rock mit unbekannter Frau in New York

Ist das etwa die neue Frau an der Seite von Chris Rock (58)? 2016 trennten sich der Schauspieler und seine damalige Frau Malaak Compton-Rock nach etwa 19 Jahren Ehe. Wenige Monate später hatte er dann schon eine neue Liebe in der Schauspielerin Megalyn Echikunwoke gefunden – doch die Beziehung ging nach vier Jahren in die Brüche. Im vergangenen Jahr soll er dann mit der Drehbuchautorin Lake Bell (44) angebandelt haben. Auch das scheint jedoch wieder vorbei zu sein – Chris wurde jetzt mit einer unbekannten Frau gesichtet.

Wie Paparazzi-Aufnahmen zeigen, wurde der 58-Jährige am Sonntag an der Seite einer mysteriösen Schönheit gesehen. Gemeinsam streiften sie durch die Straßen New Yorks – auf einigen Bildern sieht es sogar so aus, als halte Chris liebevoll die Hand der Frau in dem roten Mantel. Ob es sich dabei vielleicht um seine neue Freundin handelt? Im Netz äußerte sich der Komiker bislang noch nicht zu den Bildern.

Laut einem Insider sollen Lake und Chris eigentlich ein wunderbares Paar abgegeben haben. "Sie teilen einen riesigen Sinn für Humor und eine Art, das Leben mit Sarkasmus und Empörung zu betrachten, worüber sie viel zu lachen haben", berichtete er im vergangenen Jahr gegenüber People. Doch scheinbar hat das nicht gereicht.

ActionPress Chris Rock mit einer unbekannten Frau

ActionPress Chris Rock mit einer Frau im roten Mantel

ActionPress Chris Rock mit einer unbekannten Frau

