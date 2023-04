Während der Dreharbeiten: Joaquin Phoenix wurde ohnmächtig

Die Szene war für Joaquin Phoenix (48) wohl zu intensiv. Der Hollywoodstar ist bekannt dafür, mit seinen Rollen ein besonderes Kinoerlebnis auf die Leinwand zu zaubern. Zuletzt bekam er vor allem durch den Film "Joker" Aufmerksamkeit. Die Verkörperung des gleichnamigen Bösewichts forderte ihm wohl körperlich und mental einiges ab. Aber sein neuester Film legte offenbar noch mal einen drauf: Joaquin verlor mitten in einer Szene das Bewusstsein.

Laut Deadline erzählte Ari Aster, der Regisseur der Horrorkomödie "Beau is Afraid", dass Joaquin während einer Szene seiner Co-Darstellerin Patti LuPone im Hintergrund einfach in Ohnmacht fiel. "Es gab eine Szene, die für Patti sehr intensiv war, und es war eine Aufnahme, in der sie im Fokus stand – nicht er. Und plötzlich fiel er aus dem Bild", erinnert sich der Filmemacher. Der Moment hätte beinahe etwas "Poetisches" gehabt.

Doch das scheint nicht das erste Mal zu sein, dass Joaquin eine Filmszene zu nahe ging. 2013 stand er zusammen mit Scarlett Johansson (38) für das Science-Fiction-Drama "Her" vor der Kamera. Die beiden sollten eine Sexszene drehen, die den Oscar-Preisträger wohl sehr unter Stress setzte: "Er drehte völlig durch. Er sagte: 'Ich kann es nicht tun'", meinte die 38-Jährige im Podcast "Armchair Expert".

Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Joaquin Phoenix in "Joker", 2019

Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix bei der 92. Oscar-Verleihung 2020

Anzeige

Getty Images Joaquin Phoenix und Scarlett Johansson bei der Premiere von "Her", 2013

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de