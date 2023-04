Wie Gigi Hadid: Caro Daur funkelt im XL-Dress in Indien

Caro Daur (28) stellt ihr Modebewusstsein unter Beweis! Die Influencerin ist nicht nur im Netz superpräsent und nimmt ihre Millionen Follower mit in ihren Alltag, auch als internationales Model ist die Hamburgerin total gefragt. So jettet sie von Fashion Week zu Fashion Week und sitzt in der ersten Reihe der krassesten Shows. Nun besuchte Caro ein Event in Indien – und flashte in einer traditionellen Robe!

Auf der Eröffnung des Nita Mukesh Ambani Cultural Centre in Mumbai fand ein regelrechter Starauflauf statt. Auch Caro posierte für die Fotografen und präsentierte ihren edlen Zweiteiler von Manish Malhotra – bestehend aus einem großzügigen funkelnden Rock und einem knappen Oberteil, das den Blick auf ihre trainierten Bauchmuskeln freigab. Der Dresscode für den Abend war indisch angehauchte Abendgarderobe.

Auch Gigi Hadid (27) besuchte die Gala und überzeugte ihre Fans: Das Model trug einen traditionellen indischen Sari, übersät mit senfgelben Glitzersteinen. Die Schauspielerin Zendaya Coleman (26) wählte für den besonderen Abend einen glitzernden BH mit Applikationen und einen dunkelblauen Rock, der mit dem Oberteil verbunden war und fließend über ihre Schulter fiel. Welcher Look gefällt euch am besten? Stimmt in der Umfrage ab!

ActionPress Caro Daur in Mumbai, April 2023

ActionPress Gigi Hadid auf der Eröffnung des Nita Mukesh Ambani Cultural Centre

ActionPress Zendaya Coleman in Mumbai, April 2023

