Darum nutzt Scarlett Johansson bewusst kein Social Media!

Ängstlich kennt man sie eigentlich nicht! Scarlett Johansson (38) machte sich als "Black Widow" in der Filmwelt einen Namen und viele Fans erachten die Schauspielerin – wie auch ihre Filmrolle – als starke und selbstbewusste Frau. Dass die Darstellerin auch eine ganze andere Seite an sich hat, fällt da gar nicht so richtig auf. Die Blondine fasste vor einiger Zeit den Entschluss, ein Leben ohne Social Media zu führen. Ihre Social-Media-Abstinenz hat wohl einen ganz bestimmten Grund!

Im "The Skinny Confidential Him & Her"-Podcast offenbart die 38-Jährige: "Ich kann Social Media nicht nutzen, denn mein Ego ist einfach zu zerbrechlich. Ich bin sehr empfindlich, wie eine zarte Blume." Zudem sei die Schauspielerin sich sicher, dass soziale Medien zu viel Suchtpotenzial für sie enthalten, meint sie. Die "Lucy"-Darstellerin fährt fort: "Ich werde ganz schnell wie eine Dreijährige, die am Handy ihrer Mutter spielt und die ganz rapide wie von der digitalen Welt eingesaugt wird. Das ist der Grund, warum ich kein Social Media nutze."

Scarlett scheint allgemein in den vergangenen Jahren etwas vorsichtiger geworden zu sein, nachdem sie schon früh in ihrer Karriere das Gefühlt hatte, sexualisiert zu werden. Sie äußerte in Bezug darauf: "Ich wurde in der Filmindustrie auf eine Art und Weise als Objekt angesehen, dass ich das Gefühl hatte, nicht die Rollen zu bekommen, die ich wollte."

Scarlett Johansson während eines Events

Scarlett Johansson im Jahr 2019

Scarlett Johansson, Schauspielerin

