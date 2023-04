Das machen die "Let's Dance"-Promis während der Osterpause!

Wie verbringen die Stars die Let's Dance-Pause? Woche für Woche geben die teilnehmenden Promis ihr Bestes auf dem Tanzparkett. Allerdings wird am kommenden Freitag keine Show stattfinden, weswegen die Kandidaten sich erst mal eine kleine Auszeit gönnen dürfen. In der darauffolgenden Sendung wird es allerdings besonders hart: Gleich zwei Teilnehmer werden dann rausfliegen. Deshalb wollen einige in der Osterpause trotzdem üben – andere hingegen wollen nur entspannen!

Julia Beautx (23) hat Großes vor und möchte auch über Ostern am Ball bleiben. Auch Knossi (36) hält wohl nichts von Entspannung am Wochenende: "Ich spring aus einem Flugzeug noch nächste Woche. Ich habe zig Sachen. Jetzt muss ich auch die Sachen machen, die liegen geblieben sind", kündigte der Webstar im Interview mit RTL aufgeregt an.

Eine, die sich allerdings gar keinen Stress machen möchte, ist Sharon Battiste (31). "Ich werde keinen Sport machen, wirklich null Bock drauf, da bin ich komplett ehrlich. Ich möchte lange schlafen, ich möchte was Ungesundes essen. [...] Ich möchte das nicht planen", meinte die ehemalige Bachelorette ehrlich.

