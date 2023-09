Stolzer Papa: Loris Karius teilt neues Foto mit Baby Aria

Loris Karius (30) genießt das Papasein! Seit vergangenem Jahr ist der Torwart mit der Sportmoderatorin Diletta Leotta (32) zusammen. Schon nach wenigen Monaten waren die Turteltauben den nächsten Schritt in ihrer Beziehung gegangen: Im März hatten sie verkündet, dass sie ein Baby erwarten. Ihre Tochter Aria erblickte an Dilettas Geburtstag im August das Licht der Welt. Loris ist ganz vernarrt in seine Kleine – wie er mit einem süßen Schnappschuss zeigt!

Die fast 2 Millionen Instagram-Fans des Nexcastle-United-Kickers dürfen sich nun über ein besonders niedliches Bild freuen. Darauf hält Loris sein Töchterchen stolz in den Armen und hat dabei ein zufriedenes Lächeln auf den Lippen. Mama Diletta ist ganz entzückt und hinterlässt ein paar Herzaugen-Emojis. Auch die Follower des 30-Jährigen sind begeistert: "Ein gut aussehender Vater" und "Auf dem Foto zu sehen: Ein perfektes Geschöpf, was ein perfektes Baby hält", schreiben nur zwei User.

Auch die Neu-Mama genießt die erste Zeit mit ihrem Spross in vollen Zügen. Vor wenigen Tagen waren die Italienerin und ihr kleiner Schatz sogar im niedlichen Partnerlook unterwegs: Sie trug ein buntes Kleid, das ihren erschlankten After-Baby-Body betonte – ihre Tochter hatte einen Strampler und ein Mützchen mit demselben Muster an.

Instagram / dilettaleotta Loris Karius und Diletta Leotta gemeinsam mit ihrer Tochter

Instagram / dilettaleotta Loris Karius mit seiner Freundin Diletta Leotta

Instagram / dilettaleotta Diletta Leotta mit ihrer Tochter Aria

