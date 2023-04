Hochzeitsfotos von "Too Hot To Handle"-Laura aufgetaucht!

Was haben denn diese Fotos zu bedeuten? Bei Too Hot To Handle: Germany suchte Laura Muro nach Spaß und Abenteuer – und fand danach abseits der Show doch noch die große Liebe. Zuletzt erklärte sie, dass sie frisch in Idriss Loubutin verliebt und erst nach der Netflix-Show mit ihm zusammengekommen sei. Doch daran gibt es jetzt berechtigte Zweifel: Es sind Hochzeitsfotos vom Sommer 2020 aufgetaucht, die Laura und Idriss zeigen!

Dazu bezieht die Influencerin jetzt gegenüber Bild Stellung. "Ich kannte tatsächlich meinen Freund schon früher. Wir haben uns nicht wirklich gedatet, weil ich nichts Ernstes wollte. Ich war über zehn Jahre Single", stellt sie klar. Lauras heutiger Partner habe allerdings immer mehr von ihr gewollt – sie hätte aber abgeblockt und es bei Freundschaft belassen. Bei den Hochzeitsfotos handle es sich nur um Bilder für ein professionelles Shooting: Laura sei als Model gebucht worden und habe ihren Kumpel Idriss als Partner vorgeschlagen.

Die Gefühle für den Modeunternehmer hätten sich erst nach der Show entwickelt, macht Laura deutlich. "Die Zeit, die man dort einfach für sich alleine hat zum Reflektieren und Überdenken, hat mir meinen jetzigen Weg gezeigt", erklärt sie. Ihr offenherziges Verhalten in der Show nehme Idriss zwar mit – er stehe aber immer hinter seiner Freundin.

Anzeige

Instagram / laurajmuro Laura Muro und ihr Freund Idriss im März 2023

Anzeige

Instagram / laurajmuro Laura Muro, "Too Hot Too Handle: Germany"-Kandidatin

Anzeige

Instagram / laurajmuro Laura Muro mit ihrem Freund Idriss

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de