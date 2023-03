Nach "Too Hot To Handle": Laura Muro ist glücklich vergeben!

Auch außerhalb der Show hat Laura Muro ihr Glück gefunden! Das Curvy-Model war eine Kandidatin bei Too Hot To Handle: Germany. Dort hatte sie aber nicht wirklich Glück: Trotz einiger Flirts hier und da war ihr Traummann nicht dabei. Die Dreharbeiten sind allerdings schon etwas her und in der Zwischenzeit hat sich einiges getan: Laura ist mittlerweile in einer glücklichen Beziehung!

Das teilt die Schönheit mit ihren Fans auf Instagram. "Endlich ist es raus und ich kann mit euch teilen, was ich im letzten Jahr gemacht habe. Ich habe meine Nummer eins gefunden! Nachdem ich in Lanas Retreat war, habe ich all ihre Regeln in meinem Dating-Leben angewendet und den Mann meines Lebens gefunden", schwärmt die 34-Jährige zu einem Zusammenschnitt aus schönen Momenten mit ihrem Freund Idriss, in dem sie unter anderem in Paris turteln.

Ihre Fans sind von dem Liebes-Outing total aus dem Häuschen. Auch ihre "Too Hot To Handle"-Kollegin Onyi Alaike ist verzückt: "Ihr Süßen", kommentiert sie. Die Reality-TV-Bekanntheit Paulina Ljubas (26) ist ebenfalls begeistert: "Ich freu mich sehr für dich."

Netflix Laura Muro, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidatin

Instagram / laurajmuro Laura Muro, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / laurajmuro Laura Muro mit ihrem neuen Freund

