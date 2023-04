Jennifer Frankhauser entzückt: Sohn Damian sagt "Mama"

Jennifer Frankhauser (30) ist von der Entwicklung ihres Babys total begeistert. Im September vergangenen Jahres ist die Tochter von Iris Klein (55) zum ersten Mal Mama geworden. Seitdem teilt sie ihr Babyglück mit ihren Followern im Netz. Vor wenigen Tagen postete sie stolz einen Beitrag, dass ihr Sohn Damian bereits sechs Monate alt ist. Doch jetzt kann sich die Influencerin noch mehr freuen: Jennys Nachwuchs hat zum ersten Mal ein besonderes Wort ausgesprochen.

Während die Schwester von Daniela Katzenberger (36) sich in ihrer Instagram-Story dabei filmte, wie sie mit ihren Söhnchen herumalberte, passierte wohl etwas Unglaubliches. "Hast du es gerade gesagt, Schatz? 'Mama'. [...] Oh mein Gott! Und ich habe es auch noch gefilmt", sprach Jenny ungläubig in die Kamera und muss sich die Hand vor den Mund halten, um keine Freudentränen zu vergießen. Um diesen Moment für einen längeren Zeitraum festzuhalten, teilte sie zu dem Moment auch noch einen Beitrag auf ihrem Profil. "4. April 2023 – 18:30 Uhr. 'Du sagst das erste Mal Mama'", schrieb sie dazu.

Doch das Glück über Damians Wort scheinen der 30-Jährigen nicht alle zu gönnen. "Süß zu sehen, wie die dich freust, aber das war kein bewusstes Wort", schrieb ein Follower unter dem Post, doch ein anderer Kommentar baute sie wieder auf: "Es ist einer der wunderschönsten Liebeserklärungen der Welt."

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser mit ihrem Sohn Damian

Anzeige

Getty Images Jennifer Frankhauser bei der Red Summer Night by Bunte, 2019

Anzeige

Getty Images Jennifer Frankhauser im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de