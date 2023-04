Supersüße Bilder von Sophie Imelmann und Jossy Luzayadio!

Sophie Imelmann (26) und Jossy Luzayadio machen kein Geheimnis aus ihrem Liebesglück! Die beiden TV-Stars haben sich am Set von Köln 50667 kennengelernt – und ineinander verliebt. Zwar sehen die zwei sich seit ihrem Rauswurf nicht mehr am Set, aber dafür privat: Die Turteltauben führen inzwischen eine waschechte Beziehung! Und das darf auch jeder wissen: Jossy und Sophie haben jetzt zauberhafte, intime Pärchenfotos veröffentlicht.

Via Instagram teilten die Influencer herrliche normale Fotos: Auf zwei besonders süßen Pics liegen Jossy und Sophie ganz verschlafen im Bett. Ein anderes zeigt sie bei einem klassischen Fahrstuhl-Selfie. Auch aus ihrem jüngsten Liebesurlaub in Paris teilten sie ein paar Aufnahmen. Was alle Bilder gemeinsam haben? Die Beauty und der Hottie wirken überglücklich miteinander.

Auf ihrem Kanal widmete Sophie ihrem Schatz Ende März eine rührende Liebeserklärung: "Du hast es immer gewusst und nie daran gezweifelt", begann die schöne Kölnerin. "Am Anfang konnte ich dich nicht leiden und jetzt planen wir unsere Zukunft gemeinsam. Ist es nicht verrückt, wie das Leben manchmal spielt?!" Abschließend betonte sie: "Noch nie habe ich mich einem Mann so verbunden gefühlt. Wir haben ein starkes Band und ich weiß, dass wir zusammen alles schaffen können. "

Sophie Imelmann und Jossy Luzayadio

Sophie Imelmann und Jossy Luzayadio

Jossy Luzayadio und Sophie Imelmann

