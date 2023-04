"Vaiana"-Realverfilmung: Dwayne Johnson spielt Halbgott Maui

Hört man ihn bald wieder "voll gerne" singen? Dwayne "The Rock" Johnson (50) lieh 2016 im Disney-Animationsfilm "Vaiana" dem starrköpfigen Halbgott Maui seine Stimme. Der Film erzählt die Geschichte von Vaiana, der willensstarken Häuptlingstochter eines polynesischen Dorfes, die sich auf die Reise macht, das kleine Fischerdorf zu retten. Nun soll die Realverfilmung folgen – in der Dwayne nun leibhaftig in die Rolle des Maui schlüpfen wird!

In einem Video auf Twitter verriet der Hollywoodstar die freudigen Neuigkeiten: "Wir sind so aufgeregt und glücklich ankündigen zu können, dass eine Live-Action-Neuverfilmung von Vaiana in Arbeit ist." Währenddessen steht er am Strand und die Wellen klatschen an seine Beine. Seine zwei Töchter scheinen sich sehr über die neue Rolle ihres Papas zu freuen. "The Rock" widmet seinen Charakter auch einem Familienmitglied: "Wenn ich Maui zum Leben erwecke, tue ich das gewissermaßen im Geiste meines Großvaters".

Außerdem wies der Schauspieler darauf hin, dass sich der Film noch in einem sehr frühen Stadium des Prozesses befinde und er noch eine Menge Arbeit vor sich habe. Disney-Fans können sich freuen, denn im kommenden Jahr sollen noch weitere Klassiker neu verfilmt werden, wie zum Beispiel "Schneewittchen" oder die König der Löwen-Fortsetzung "Mufasa".

