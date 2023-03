Malstunde für Töchter: Dwayne "The Rock" Johnson ist pink!

Harte Schale, weicher Kern! Dwayne "The Rock" Johnson (50) beweist immer wieder, was für ein liebevoller Vater er ist. Insgesamt hat der ehemalige Wrestler drei Kinder: Ava Raine aus der Ehe mit Dany Garcia (54) und die beiden kleinen Töchter Jasmine und Tiana Gia mit Lauren Hashian (38). Hin und wieder gibt der Schauspieler seinen Fans Einblicke in sein Familienleben. So auch jetzt wieder: Jasmine und Lauren verpassten Dwayne ein Make-over!

Bei Instagram teilt der Muskelmann ein niedliches Video davon. Dwaynes Kopf ist knallpink angemalt. Belustigt macht Jasmin ihm klar, dass er jetzt ein Mädchen sei. "Was meinst du damit? Ich bin ein Junge!", antwortet er, während die Kleine ihm weiter die Glatze bemalt. Als Tiana noch mehr Schminke holen will, versucht er das Ganze zu stoppen: "Ich brauche nicht noch mehr Make-up! Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich nicht noch mehr Make-up brauche", lacht er. Trotzdem ergibt sich der "Baywatch"-Darsteller in sein Schicksal und lässt sich weiter bemalen.

Dwaynes Fans finden das Spektakel auch extrem lustig und kommentieren das Video mit unzähligen lachenden Emojis. "Wenn dein Vater keine Haare hat, gibt es so viel mehr Platz für Aktivitäten", schreibt ein User. Ein weiterer Follower kommentiert: "Preis für den besten Mädchen-Daddy aller Zeiten! Das ist der größte The-Rock-Preis deines Lebens."

Instagram / therock Jasmine und Dwayne "The Rock" Johnson

Instagram / therock Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Tochter

Dwayne "The Rock" Johnson wird pink angemalt Dwayne "The Rock" Johnson mit seiner Jasmine

