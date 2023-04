Vor DSDS-Liveshow: Dieter Bohlen ging allen aus dem Weg!

Hat er sich damit unbeliebt gemacht? Derzeit läuft die 20. Staffel von DSDS. Ganz zu Anfang kam es allerdings zu einem Eklat: Nachdem Juror Dieter Bohlen (69) die Kandidatin Jill Lange (22) sexistisch beleidigt hatte, stellte sich Jury-Kollegin Katja Krasavice (26) öffentlich gegen ihn. Offenbar konnten sie die Fehde noch nicht beilegen. Denn Dieter soll vor der DSDS-Liveshow am Samstag allen aus dem Weg gegangen sein!

Wie Bild jetzt erfahren hat, kam der einstige Poptitan erst zehn Minuten vor Beginn der Show ins Studio. Außerdem soll Dieter eine Generalprobe ohne Katja verlangt haben! Nach der Live-Aufzeichnung soll er dann direkt gegangen sein und keine After-Show-Party besucht haben. Ging er den anderen bewusst aus dem Weg?

Schon während der Show war die Stimmung innerhalb der Jury sichtlich angespannt. Während Dieter hin und wieder ein Wort mit Pietro Lombardi (30) wechselte, ignorierte er Katja komplett. Außerdem zeigte er sich total euphorisch und merkte mehrmals an, was für eine tolle Karriere er hinter sich habe. "Man merkt, er will ihr zeigen, wie beliebt er ist", stellte daraufhin ein Zuschauer auf Twitter fest, während andere nur genervt von seinem Verhalten waren.

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Katja Krasavice bei DSDS 2023

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Leony, Katja Krasavice, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen bei DSDS 2023

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen, DSDS-Juror

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de