Zum ersten Mal: Lilian äußert sich in Doku zu Boris Becker

Sie steht ihm zur Seite! Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker (55) gehen seit über drei Jahren gemeinsam durchs Leben. Bisher hatte sie sich öffentlich immer zurückgehalten und nie etwas über ihren Partner oder dessen Insolvenzverschleppung gesagt. Auch während seines Gerichtsprozesses hielt sich die Schönheit bedeckt. Das ändert sich jedoch jetzt im Zuge einer Dokumentation. Lilian äußert sich zum ersten Mal zu der Thematik um ihren Boris!

Wie RTL berichtet, gibt Lilian ihrem Partner in seiner Dokumentation "Boom! Boom! The World versus Boris Becker" einen Rat: "Du musst manchmal verletzlich sein, du musst dir Grenzen und Fehler eingestehen." Ihrer Meinung nach müsse man, um ein Champion zu sein, glauben, dass man unbesiegbar sei. "Das bringt einen wohl auf eine Ebene, auf der man denkt, man sei auch im wirklichen Leben unantastbar. Aber so ist es nicht", erklärt die 33-Jährige.

Doch das musste Boris auf die harte Tour lernen – denn wegen seiner Insolvenzverschleppung war der einstige Wimbledon-Gewinner zu zweieinhalb Jahren verurteilt worden. Doch nach sieben Monaten hinter Gittern war schon wieder Schluss: Boris durfte das britische Gefängnis im Dezember des vergangenen Jahres verlassen und ist seitdem wieder ein freier Mann.

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro und Boris Becker, 2022

Anzeige

Getty Images Lilian de Carvalho Monteiro, 2022

Anzeige

Getty Images Boris Becker, ehemaliger Tennis-Spieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de