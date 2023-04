Also doch? Hayden Panettiere wieder mit Ex Brian unterwegs

Was geht wirklich zwischen Hayden Panettiere (33) und Brian Hickerson? Zwei Jahre lang gingen die Schauspielerin und ihr ehemaliger Partner gemeinsam durchs Leben. Doch bereits während der Beziehung machten immer wieder erschütternde Neuigkeiten die Runde: Der US-Amerikaner soll gegenüber seiner damaligen Freundin gewalttätig geworden sein, woraufhin er zu 45 Tagen Gefängnis verurteilt wurde. Dennoch gab die Blondine zu, immer noch Gefühle für ihren gewalttätigen Ex zu haben. Geben Hayden und Brian ihrer Liebe jetzt eine erneute Chance?

Wie Radar jetzt berichtet, wurden die 33-Jährige und ihr Ex-Freund am vergangenen Wochenende in einem Restaurant in West Hollywood gesehen. Kurz darauf sollte ein weiterer Besuch folgen. Angeblich wollten die beiden während der Treffen einige Probleme nach Brians Gefängnisaufenthalt aufarbeiten.

Trotz der Gewalt in ihrer Beziehung machte Hayden bereits in der Vergangenheit deutlich, dass ihr eine gute Bindung zu Brian wichtig ist. "Es war eine sehr dunkle und komplizierte Zeit in meinem Leben. [...] Wiedergutmachung ist eine wirklich wichtige Sache, die man in der Behandlung lernt", erklärte sie gegenüber People.

Anzeige

Teton County Sheriffs / MEGA Brian Hickerson im Februar 2020

Anzeige

MEGA Brian Hickerson und Hayden Panettiere im März 2023

Anzeige

Getty Images Hayden Panettiere im November 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de