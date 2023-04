Elvis-Trauung: Kourtney Kardashian feiert schräges Jubiläum

Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (47) feiern einen Jahrestag. Die Reality-Darstellerin und ihr Mann hatten eigentlich im Mai 2022 eine große Hochzeit gefeiert. In ihrer Show The Kardashians gaben die beiden sich im italienischen Portofino das Jawort. Damals ließen sie sich trotz der Kameras im kleinen Kreise trauen. Doch offenbar war das nicht die erste Heirat der beiden: Vor genau einem Jahr wurden Kourtney und Travis in Las Vegas verheiratet.

Bei Instagram teilt Kourtney jetzt die ersten Eindrücke ihrer verrückten Nacht. "Heute vor genau einem Jahr verheiratete ein Elvis-Imitator mich und Travis nach den Grammys und mit viel zu viel Tequila in einer Kapelle in Las Vegas", erzählt die 43-Jährige. Es sei eine der besten Nächte ihres Lebens gewesen und die wenigen Freunde, die dabei waren, hielten die Nacht mit ihren Handys fest. Aber auch wenn das Erlebnis einzigartig gewesen sei, erlebte sie in der Nacht noch einen Verlust: Kourtney verlor eine Lederjacke, die sie fast zehn Jahre getragen hatte.

Aber auch wenn Kourtneys richtige Hochzeit etwas gesitteter ablief, polarisierte sie mit ihrer Outfit-Wahl. Statt ein klassisches Brautkleid zu tragen, entschied sie sich für ein hautenges kurzes Kleid, das nicht einmal bis zu den Knien reichte. Dafür hatte sie aber einen guten Grund: "Die erste Inspiration für mein Kleid kam als Travis und ich das Guns N' Roses-'November Rain'-Musikvideo sahen."

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian, April 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker in Las Vegas 2022

Cobra Team / BACKGRID / ActionPress Kourtney Kardashian und Travis Barker im Mai 2022

