Große Überraschung: Tom Daley und Dustin sind wieder Eltern

Tom Daley (28) und sein Mann Dustin Lance Black (48) haben wieder Nachwuchs bekommen. Der Turmspringer und der Drehbuchautor wurden bereits im Sommer 2018 Eltern eines Sohnes. Und der kleine Robbie scheint der ganze Stolz der beiden zu sein. Im Netz erfreuen sie ihre Fans auch immer wieder mit niedlichen Familienfotos. Nun hat das Paar wieder eine süße Überraschung: Tom und Dustin haben einen zweiten Sohn bekommen.

Mit dieser Überraschung haben die Fans wohl nicht gerechnet – denn Tom und Dustin behielten ihr süßes Geheimnis bis zu Geburt für sich. Über die britische Times verkündeten sie aber heute, dass ihr Robbie großer Bruder geworden ist. In einer kurzen Annonce verraten die beiden nicht nur das Geburtsdatum, sondern auch gleich den Namen des Babys: "Black-Daley am 28. März, Thomas Robert Daley und Dustin Lance Black, ein Sohn, Phoenix Rose." Mehr Infos gibt es aber noch nicht und auch das erste Babybild lässt noch auf sich warten.

Ihren Robbie zeigen Tom und Dustin zwar im Netz, aber niemals von vorne. Und der Spross ist dafür verantwortlich, dass sich vor allem im Toms Leben einiges veränderte. Mittlerweile sei es für den 28-Jährigen nicht mehr so wichtig, olympisches Gold nach Hause zu bringen. "Jetzt gibt es Dinge in meinem Leben, die genauso wichtig sind", meinte er 2021 zu The Sun.

Instagram / dlanceblack Tom Daley und Dustin Lance Black im August 2021

Instagram / tomdaley Tom Daley, Dustin Lance Black und ihr Sohn Robbie im November 2021

Instagram / tomdaley Tom Daley mit seinem Sohn Robbie

