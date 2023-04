"Kurz vorm Kotzen": Kourtney Kardashian teilt Throwback

Diesen Tag wird Kourtney Kardashian (43) wohl nie vergessen! Die Reality-Darstellerin und ihr Mann Travis Barker (47) feierten im Mai 2022 ihre große Hochzeit. Diese fand vor zahlreichen Kameras für die Show The Kardashians statt. Doch bereits einen Monat zuvor hatten die beiden sich das Jawort bei einer wilden Trauung in Las Vegas gegeben. Nun offenbart Kourtney, dass sie ihre Hochzeitsnacht kotzend verbrachte!

Die 43-Jährige teilte auf Instagram eine Reihe an Schnappschüssen von dem besagten Abend. Darauf zu sehen sind vor allem sie und ihr Liebster, wie sie sich küssen und umarmen. Doch einige Fotos entstanden offenbar auf der Fahrt nach Hause. Sie zeigen die TV-Bekanntheit auf dem Rücksitz eines Geländewagens, während sie auf dem Boden sitzt und ihr Haar zurückhält. Kourtney schreibt dazu: "Es war eine der besten Nächte unseres Lebens, in der wir von einem Leben voller gemeinsamer Abenteuer träumten. Und ja, das bin ich, wie ich im Auto kurz vorm Kotzen bin."

Doch das war nicht das einzige Verrückte, was in dieser Nacht geschah. Kourtney offenbarte zusätzlich: "Heute vor genau einem Jahr verheiratete ein Elvis (✝42)-Imitator mich und Travis nach den Grammys und mit viel zu viel Tequila in einer Kapelle in Las Vegas."

Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian, April 2022

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Travis Barker in Las Vegas 2022

