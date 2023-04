"Lenaverse": Lena Meyer-Landrut schafft eigene Fan-Plattform

Sie will ihren Fans etwas ganz Besonderes bieten! Lena Meyer-Landrut (31) baute sich seit ihrem Gewinn beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 eine große Community auf. Über fünf Millionen Menschen folgen der Sängerin auf Instagram und eine weitere Millionen Anhänger hat die Brünette auf TikTok. All diesen will die "Taken By A Stranger"-Interpretin nun wohl eine Freude der Extraklasse machen, denn: Lena schuf für ihre Fans ihr eigenes "Lenaverse"!

Wie Bunte.de berichtet, handelt es sich hierbei um eine vom Team der Musikerin angelegte Online-Plattform, auf der Lena exklusive Inhalte anbietet und auf der ihre Community sich bequem und einfach miteinander austauschen kann. Im "Lenaverse" wird sowohl ein "Free Pass" als auch ein "Premium Pass" angeboten. Die ehemalige ESC-Siegerin meint: "Ich habe so Bock. Ich glaube, das wird ganz schön und nett und ganz ganz toll. Und ich sende viel Liebe an meine 'Lenaverse'-Community."

Die Website ist nun pünktlich zum Staffelstart von The Voice Kids angelegt worden. In der Show sitzt Lena gemeinsam mit Alvaro Soler, Wincent Weiss (30) sowie Michi Beck (55) und Smudo (55) im Coach-Panel und bewertet den Gesang vieler junger Musiktalente. Im Promiflash-Interview gab Alvaro vor wenigen Tagen bekannt, dass sich die Coaches untereinander wohl auch privat durchaus gut verstehen, und dass keinerlei Konkurrenzkampf bestehe.

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

Getty Images Lena Meyer-Landrut, Sängerin

SAT.1 / Andre Kowalski Die "The Voice Kids"-Jury der zehnten Staffel

