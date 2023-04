Nach Trennung: Laura Anderson zeigt Babybauch am Strand

Laura Anderson macht sich eine schöne Zeit. Die einstige Love Island-Teilnehmerin und Gary Lucy (41) verkündeten im vergangenen Februar eine frohe Botschaft: Sie erwarten gemeinsamen Nachwuchs. Doch anstatt gemeinsam als Paar der Geburt ihres Babys entgegenzufiebern, macht das nun jeder für sich – die werdenden Eltern gehen mittlerweile getrennte Wege. Nach diesem Liebes-Aus gönnt sich die Britin nun wohl eine Pause: Laura postete Bilder, die sie mit ihrem sichtbaren Babybauch am Strand zeigen.

Auf Instagram meldete sich die Beauty nun aus ihrem Urlaub zu Wort: Mehrere Fotos zeigen sie an einem traumhaften Strand auf den Malediven. Dabei trägt sie einen rosafarbenen engen Badeanzug mit passenden Badeschlappen und einem hellblauen Hemd. In diesem Outfit posiert sie vor dem türkisblauen Meer und setzt dabei ihre runde Babykugel gekonnt in Szene. "Sommertraum", schrieb die TV-Bekanntheit zu ihren Schnappschüssen dazu.

Auch wenn es nicht Laura war, die das Geheimnis um das Babygeschlecht gelüftet hat, ist schon bekannt, worauf sich die Beauty freuen darf: So hat ihr Ex Gary mit einem Beitrag bekannt gegeben, dass sie ein kleines Mädchen erwarten. "Ich freue mich so, meinen kleinen Babybären bald kennenzulernen", hat er zu seinem Verkündungspost dazugeschrieben.

Laura Anderson, ehemalige UK-"Love Island"-Kandidatin

Laura Anderson auf den Malediven im April 2023

Gary Lucy, Schauspieler

