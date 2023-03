Laura Andersons Ex Gary verrät das Geschlecht ihres Babys!

Gary Lucy (41) ist total happy! Im Oktober vergangenen Jahres hatten der Schauspieler und die UK-Love Island-Bekanntheit Laura Anderson verkündet, dass sie ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Doch kurze Zeit später gab es dann die Wende: Die beiden gehen fortan getrennte Wege. Ein Liebes-Comeback hält die werdende Mutter trotz des gemeinsamen Kindes jedoch für ausgeschlossen. Dennoch freuen sich die beiden auf ihren Nachwuchs. Nun ist auch das Geschlecht bekannt!

Via Instagram machte der Brite mit einem süßen Posting das Geschlecht seines ungeborenen Babys bekannt. "Daddy's Girl" stand in dem Beitrag dick und fett geschrieben. Darauf folgte eine Ultraschall-Aufnahme seines Nachwuchses – der 41-Jährige und seine Ex erwarten also ein kleines Mädchen! "Ich freue mich so, meinen kleinen Baby-Bär bald kennenzulernen", schwärmte Gary dazu. Er hoffe, dass seine Tochter das Aussehen ihrer Mama habe.

Laura hat das Geschlecht derweil noch nicht bekannt gegeben. In den vergangenen Wochen hatte die Beauty ihre Fans aber regelmäßig mit Schnappschüssen ihres Babybauches versorgt. In einem Post hatte sie bereits angedeutet, wann ihr Töchterchen das Licht der Welt erblicken soll: "Ich werde in den nächsten fünf Monaten einen Menschen in mir heranwachsen lassen."

Getty Images Gary Lucy, Schauspieler

Instagram / lauraanderson1x Gary Lucy mit Laura Anderson, Januar 2023

Instagram / lauraanderson1x Laura Anderson, TV-Bekanntheit

