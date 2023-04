Reizdarmsyndrom: Alexandra Burke kämpft mit ihrer Gesundheit

Alexandra Burke (34) spricht offen über ihre Gesundheit! Aktuell könnte es für die Beauty nicht besser laufen: Seit zwei Jahren ist Alexandra mit dem Footballer Darren Randolph liiert. Nachdem das Paar im Sommer vergangenen Jahres sein erstes Kind auf der Welt begrüßen durfte, verkündete Alexandra acht Monate später ihre zweite Schwangerschaft. Nun trat sie erstmals nach den Baby-News in einer Show auf. Dabei offenbarte Alexandra allerdings, dass sie seit Längerem an dem Reizdarmsyndrom leidet...

Gegenüber den Moderatoren Dermot O'Leary (49) und Alison Hammond verriet die 34-Jährige in der Sendung "This Morning", dass sie kurz nach ihrer Teilnahme bei X Factor im Jahr 2008 an den Symptomen wie Magenkrämpfe, Blähungen und Durchfall litt: "Der Witz an der Sache war, dass ich, nachdem ich all diese Symptome hatte, auch dachte, dass es Angst oder etwas anderes war, das sie auslöste. [...] Ich habe die Mahlzeiten vor den Auftritten ausgelassen, weil die Schmerzen erst nach dem Essen kamen. Ich war hungrig und habe dann eine Show gemacht."

"Ich halte das nicht mehr aus", gab die Britin außerdem zu und offenbarte: "Es kam zu dem Punkt, an dem ich mich außer Kontrolle fühlte und es war eine außerkörperliche Erfahrung." Damals war es ihr "peinlich", darüber zu reden, obwohl sie "Qualen" hatte. Heute möchte Alexandra das Bewusstsein für die Symptome fördern.

Getty Images Alexandra Burke und ihr Liebster Darren Randolph im Jahr 2022

Getty Images Alexandra Burke, Sängerin

Getty Images Alexandra Burke, Sängerin

