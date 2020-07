Hat Jörn Lehmann (22) etwa eine neue Freundin? Seit Dezember 2019 gehört der Schauspieler zum Berlin - Tag & Nacht-Cast und verkörpert dort den 20-jährigen Denny. Offenbar landete er aber eher durch einen Zufall in der Serie: Im April hatte Jörn in einem Gespräch mit Promiflash verraten, dass er zuvor eigentlich noch mit seiner Freundin in Köln gelebt hatte – dann sei die Beziehung jedoch in die Brüche gegangen, weshalb er im vergangenen Jahr in die Hauptstadt zog und in der RTL2-Soap anfing. Offenbar blieb Jörn aber nicht allzu lange Single – zumindest vergnügt er sich offenbar schon mit einer anderen Dame!

Der Serienstar gönnt sich aktuell eine Auszeit auf Fuerteventura. Die Zeit auf der kanarischen Insel genießt er aber offensichtlich nicht völlig allein: In einer Instagram-Story steht er in seinem Hotel neben einer Frau, deren Gesicht man zwar nicht sieht – dafür aber ihr Dekolleté. Das zieht offenbar auch Jörns Blicke auf sich: Immerhin greift er beherzt an die Brust seiner Begleitung! Um wen es sich bei der Unbekannten handelt, verrät er allerdings nicht.

Jörn macht sich allerdings einen Spaß aus der Situation und gibt seinen Followern die Möglichkeit, zu raten, welche Frau er in dem Clip anfasst. Das Ergebnis seiner Umfrage schockiert ihn dann allerdings doch etwas: Einer seiner Fans vermutete scherzhaft, dass hinter seiner Begleitung seine eigene Schwester Caro stecken könnte – darauf sagt Jörn lieber nichts und verzieht stattdessen nur das Gesicht!

Anzeige

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann via Instagram

Anzeige

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann, 2020 in Berlin

Anzeige

Instagram / joernlehmann_ Jörn Lehmann, 2020 in Berlin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de