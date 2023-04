Trotz Aus im Recall: Big N tritt in der DSDS-Liveshow auf!

Für Nikolaos Simediriadis erfüllt sich ein langersehnter Wunsch! Mit seinem eigenen Song "Let's Bounce" und unter dem Künstlernamen "Big N" sang sich der Musiker im DSDS-Casting in die Herzen der Jury. Doch im Recall in Bangkok war dann Schluss für den Sänger: Er musste die Gesangsshow verlassen! Am Wochenende darf er allerdings ein kleines DSDS-Comeback feiern: Big N wird in der kommenden Liveshow auftreten!

Das verkündet jetzt RTL: "Einmal auf der DSDS-Bühne stehen und das Publikum begeistern – das war der große Traum von DSDS Ex-Kandidat Nikolaos Simediriadis. Jetzt wird er wahr: Am kommenden Samstag, 8.4., 20.15 Uhr performt Nikolaos aka 'Big N' seinen Megahit 'Let’s Bounce' in der zweiten Liveshow der 20. Staffel von 'Deutschland sucht den Superstar'", heißt es in der Pressemitteilung.

Doch damit soll es noch lange nicht genug sein: Kurz nachdem Big N mit seinem eigenen Track in dem Format zu sehen war, ging er auf der Social-Media-Plattform TikTok viral. Seit vergangenem Januar ist der 23-Jährige bei Universal Music unter Vertrag. Auf was sich seine Fans in Zukunft wohl freuen dürfen?

RTL / Markus Hertrich Adriano Pecoraro, Nikolaos alias "Big N" Simediriadis und Andrea Renzullo

Instagram / bign_official Nikolaos Simediriadis alias "Big N", Sänger

Instagram / bign_official Big N, DSDS-Kandidat

