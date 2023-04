Elon Musk ist nicht länger der reichste Mensch der Welt!

Er muss seinen Platz an der Spitze wieder abgeben. Elon Musk (51) verlor im Dezember den Titel des reichsten Menschen der Welt. Anfang März stand er allerdings schon wieder an der Spitze der Liste. Die Tesla-Aktien des Unternehmers sollen in den Wochen davor um 5,5 Prozent gestiegen sein – damit nahm er dem LVMH-CEO Bernard Arnault (74) den Titel weg. Doch inzwischen hat sich das Blatt wieder gewendet.

Laut der Forbes-Liste der "The Real-Time Billionaires" ist Elons Nettovermögen im Vergleich zum Vorjahr um 39 Milliarden Dollar gesunken und beträgt nun 180 Milliarden Dollar. Dies ist auf die Übernahme des Social-Media-Riesen Twitter zurückzuführen, die ihn 44 Milliarden Dollar kostete und mit Tesla-Aktien bezahlt wurde. Elons Entscheidung zu diesem Schritt soll die Anleger verschreckt haben, was zu einem erheblichen Rückgang des Aktienwerts des Unternehmens führte und somit Elons Nettovermögen weiter schädigte. Zwar konnte Tesla in den darauffolgenden Monaten einen großen Teil dieser Verluste wieder aufholen, doch hat sich das Unternehmen noch immer nicht vollständig erholt.

Die Nummer eins ist nun wieder der französische Luxusgütermagnat Bernard Arnault. Ihm gehören einige der größten Marken der Welt, darunter Louis Vuitton, Christian Dior und Tiffany & Co. Das Vermögen des 74-Jährigen wird auf 211 Milliarden Dollar geschätzt.

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige

Getty Images Elon Musk, Unternehmer

Anzeige

Getty Images Bernard Arnault, Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de