Hot or not? Gerda Lewis präsentiert ihren neuen Haarschnitt!

Ist das Gerda Lewis (30) oder Heidi Klum (49)? Nach der Teilnahme bei Germany's next Topmodel verteilte die Blondine wenig später Rosen als Bachelorette. Leider konnte sie ihr Glück in der Liebe dort nicht finden. Trotzdem begeistert die Influencerin ihre zahlreichen Fans in den sozialen Medien mit Einblicken in ihr privates Leben und bekommt von diesen reichlich Support. Jetzt zeigt Gerda Mut zur Veränderung: Sie hat eine neue Frisur!

In einem neuen Post auf Instagram enthüllt die Ex-Bachelorette ihren neuen Style: Sie trägt ab jetzt einen fransigen Pony! Die Haare wirken auch insgesamt etwas kürzer und sind etwas dunkler als davor. Mit einer hippen Sonnenbrille posiert Gerda ganz lässig und schreibt dazu: "Cool Girl" mit einem Sonnenbrillen-Smiley. Die Fotos sind beide in schwarzweiß, was ihr ein paar Retro Vibes gibt.

Die Fans lieben die neue Frisur und kommentieren fleißig, wie gut ihr der Style doch stehe und dass sie wunderschön damit aussehe. Auch Der Bachelor David Jackson zeigt der Beauty mit Emojis, dass er die Frise mag. Viele Fans finden: "Du siehst aus wie Heidi Klum!" Diese Ansicht scheinen einige ihrer Follower zu teilen.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis mit ihrer neuen Frisur

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in Miami 2023

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, ehemalige Bachelorette

