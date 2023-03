Ex-Bachelorette Gerda Lewis hat keine Lust auf Urlaubsflirts

Gerda Lewis (30) hat im Urlaub keinen Nerv für so etwas! Die ehemalige Bachelorette geht nun schon seit Längerem solo durchs Leben – in letzter Zeit scheint die Influencerin einfach kein Glück mit den Männern zu haben. Stattdessen lässt sie es sich in ihren zahlreichen Urlauben so richtig gut gehen. Zuletzt reiste sie in die US-amerikanische Stadt Miami. Statt den heißen Beachboys dort jedoch eine Chance zu geben, konzentriert sich Gerda lieber auf ihre Freunde!

In ihrer Instagram-Story beantwortet Gerda die ein oder andere Frage ihrer Follower zu ihrem Urlaub. Ein Fan möchte dabei von ihr wissen, ob sie der Typ für einen Urlaubsflirt sei. Dies verneint die Blondine: "Überhaupt nicht!" Denn Gerda wisse, dass sie die Männer im Normalfall ohnehin nicht wiedersehen werde – schließlich kommen die meist aus der ganzen Welt. "Ich wollte die Zeit eher mit meinen Freunden genießen und bin daher auf niemanden eingegangen", erklärt die Influencerin zudem.

Gerda kann aber auch gut und gerne auf einen Mann in ihrem Leben verzichten! "Ich bin generell glücklich – egal, ob Single oder in einer Beziehung", stellt sie außerdem klar. Das Reality-Sternchen könne sehr gut alleine mit sich sein und es gebe nichts, was ihm fehle.

