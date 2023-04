Krass! GNTM-Nicole wohnte einst mit Heidi Klum zusammen

Bei Germany's next Topmodel stießen heute endlich die Nachrückerinnen dazu! Nach acht Wochen in Los Angeles bekommen die bisherigen Kandidatinnen fortan noch weitere Konkurrenz: Ina, Nicole, Marielena, Meike, Zuzel und Charlene machen von nun an ebenfalls das Set von Heidi Klums (49) Castingshow unsicher. Mit einer Nachzüglerin kam es jetzt zu einem besonderen und rührenden Wiedersehen: Das Best-Ager-Model Nicole hatte in der Vergangenheit nämlich schon mit Heidi zusammengewohnt!

Richtig gehört! Am Rande des Sedcard-Shootings erzählte Heidi den anderen Kandidatinnen von der gemeinsamen Vergangenheit mit der Nachrückerin Nicole. Nachdem die Chefjurorin 1992 den Wettbewerb "Model '92" gewonnen hatte, habe sie in vielen großen Metropolen gelebt. "In Mailand habe ich mit drei oder vier anderen Models zusammengewohnt – und sie war eine davon!", berichtete die gebürtige Bergisch Gladbacherin. Die beiden Frauen haben aus dieser gemeinsamen Zeit aber leider keine Fotos mehr.

Während Heidi damals im Modelbusiness so richtig durchgestartet ist, habe sich Nicole auf ihre Familie konzentriert. "Es hat sich unterschiedlich entwickelt. Ich bin wieder nach Deutschland, habe meinen Mann kennengelernt und die Kinder bekommen – und du bist, glaube ich, direkt nach New York dann. Dann habe ich dich eben in den Medien wiedergesehen", rief sich Nicole in Erinnerung.

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum bei GNTM 2023

Getty Images Heidi Klum im Oktober 2000 in New York City

ProSieben / Richard Hübner Nicole, GNTM-Kandidatin 2023

