GNTM-Girls geschockt: Die Nachrückerinnen stoßen dazu!

Die neueste Germany's next Topmodel-Folge dürfte es in sich haben! Die 18. Staffel der Show ist in vollem Gange: Nur noch 13 Girls kämpfen um den Sieg. Dabei bekommen sie nun aber neue Konkurrenz: Am Donnerstag kommen sechs Nachrückerinnen dazu. Charlene, Marielena, Nicole, Zuzel und Ina sind Best-Ager-Models – und auch die 23-jährige Maike ist dabei. Die anderen Nachwuchsmodels sind natürlich nicht besonders begeistert. Im Gegenteil...

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de