"Langweilig": Fans sind enttäuscht von Kourtney-Travis-Doku

Nicht alle sind von der neuen Serie begeistert. Kourtney Kardashian (43) und Travis Barker (47) sind total verliebt. Im Juni gaben sich die Keeping up with the Kardashians-Beauty und ihrer Partner das Jawort. Kurz bevor es so weit war, gab Kourtney zu, dass sie ziemlich nervös war – tausend Gedanken schwirrten im Kopf des Reality-TV-Stars. In einer eigenen Doku wird nun hinter die Kulissen der prunkvollen Hochzeit geschaut. Die Meinung der Fans geht dabei allerdings auseinander.

Der Trailer für die neue Serie des Paares mit dem Titel "Till Death Do Us Part Kourtney & Travis" wurde endlich enthüllt. Nach dem Kourtneys Schwester den Clip auf Instagram teilte, hagelte es negative Kommentare. "Fünf Minuten davon und die Leute werden es ausschalten", schrieb ein Follower. "Nein, Dankeschön, total zum Kotzen", sagte eine andere Person, während eine dritte hinzufügte: "Für jemanden, der so viel geweint und sich darüber beschwert hat, in der Show zu sein und keine Privatsphäre zu haben, tut Kourtney wirklich alles für Aufmerksamkeit."

Andere Leute sprangen jedoch zu Kourtneys Verteidigung ein. "Kourtney hat sich so sehr weiterentwickelt. Es ist erstaunlich, was für einen Unterschied ein unterstützender, liebender Partner machen kann. Ich liebe das für sie", stellte ein Fan fest. Ein anderer kommentierte: "Aaah, das hat mich zum Weinen gebracht, so schön!" Ein dritter User schwärmte: "Die perfekte Hochzeit für das perfekte Paar."

Kourtney Kardashian und Travis Barker, September 2022

Travis Barker und Kourtney Kardashian, Oktober 2022

Travis Barker und Kourtney Kardashian, November 2022

