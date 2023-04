Lisa Straube bestätigt Liebe zu "Too Hot to Handle"-Akka

Lisa Marie Straube (22) und Furkan Akkaya machen kein Geheimnis mehr aus ihrer Anziehung füreinander! Der Ex-Flirt von Mats Hummels (34) und der Too Hot to Handle: Germany-Kandidat zeigen sich seit wenigen Tagen immer wieder zusammen im Netz – und wirken dabei ziemlich verliebt. Was genau zwischen ihnen läuft, wollten sie bisher aber nicht verraten: Nun sprach Lisa endlich Klartext und bestätigte die Beziehung!

"Bei Akka habe ich das erste Mal das Gefühl, jemandem trotz der Distanz blind vertrauen zu können, ohne mir viele Gedanken zu machen", schwärmte die Influencerin im Interview mit Bild. Noch führen sie eine Fernbeziehung: Sie wohnt in Dortmund und er in Wien. "Ich vermisse sie extrem, wenn sie mal nicht da ist. Das Gefühl kannte ich so vorher noch nicht bei mir. Außerdem versteht sie mich, ohne das ich was sagen muss", schwärmte der Österreicher. Die beiden hätten denselben Humor und könnten immer offen über alles reden. Lisas Ausstrahlung habe Akka direkt gecatcht.

Kennengelernt haben sich die beiden Turteltauben über ihren gemeinsamen Freund Jonathan Steinig (27). "Beim ersten Aufeinandertreffen hat es direkt gefunkt und wir konnten kaum die Augen voneinander lassen. Wir hatten wirklich seit der ersten Sekunde tiefen Augenkontakt und hatten sofort einen besonderen Vibe", verriet die 22-Jährige.

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube, Influencerin

Anzeige

Instagram / lisa.straube Lisa Marie Straube und Akka im April 2022

Anzeige

Instagram / iamofficialakka Akka, "Too Hot To Handle: Germany"-Kandidat

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de