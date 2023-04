Nach Funkstille: Stefan Mross meldet sich im Netz zurück!

Stefan Mross (47) gibt ein Lebenszeichen. Der Schlagersänger hatte in den vergangenen Wochen für mächtig Aufruhr gesorgt. Nachdem im November des vergangenen Jahres seine Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) bekannt gegeben hatte, machte er im März seine neue Beziehung öffentlich. Doch für die neue Frau an seiner Seite – Anna-Carinas einstige Freundin Eva Luginger – bekam der Musiker mächtig Kritik. Stefan entschied sich daher offenbar für eine Netzpause. Doch jetzt ist er wieder zurück!

"Nach all den turbulenten Wochen in der vergangenen Zeit, habe ich mich bewusst aus der medialen Welt ausgeklinkt", teilt der 47-Jährige auf Facebook mit. Zudem versichert der Trompeter seinen Fans, dass er auch in seiner Auszeit immer an sie gedacht habe. Doch Stefan meldet sich nicht ohne Grund aus seiner Netzpause zurück. Der Schlagerstar verkündet, dass seine Show "Immer wieder sonntags" bald wieder im TV zu sehen ist. "Wir starten alle zusammen am 5. Mai in eine glaublich tolle Saison", freut sich Stefan.

Noch vor wenigen Tagen hatte Bild berichtet, dass der TV-Star um seine Sendung fürchten müsse. Grund dafür soll eine handgreifliche Auseinandersetzung im Mai 2022 gewesen sein. So sei Stefan einen Mann angegangen, der ihn angeblich als "Schlagerfuzzi" bezeichnet hatte.

Instagram / eva_luginger Stefan Mross, Anna-Carina Woitschack und Freundin Eva im März 2021

Getty Images Stefan Mross, Sänger

Getty Images Stefan Mross, Moderator

