Ohne Prinz Harry und Meghan: Sie sind bei Krönung auf Balkon

Für Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41) findet sich kein Platz. In wenigen Wochen findet in Großbritannien die offizielle Krönung von König Charles (74) statt. Neben der eigentlichen Zeremonie in der Westminster Abbey findet ein großes Fest statt, zu dem nicht nur die königliche Familie erscheint. Zur Tradition gehört es außerdem, dass die Königsfamilie dem Volk zuwinkt. Und jetzt ist auch klar, welche Royals neben Charles auf dem Balkon stehen werden.

Wie unter anderem The Mirror berichtet, steht die Liste der Familienmitglieder, die auf den Balkon dürfen, nun fest. Doch diese Liste ist streng limitiert, denn Charles soll einen Entschluss gefasst haben: Neben ihn auf den Balkon dürfen nur die Royals, die in der Öffentlichkeit für den Palast arbeiten. Somit dürfen sich die Fans auf Prinz William (40), seine Frau Kate (41) und ihre drei Kinder freuen. Dazu wird Königin Camilla (75) an der Seite ihres Mannes stehen. Palastquellen behaupten, der Monarch zeige so "seine Version der abgespeckten Monarchie".

Allerdings schließt Charles' Entschluss auch Familienmitglieder aus. Unter anderem dürfen sein Sohn Harry und dessen Frau Meghan nicht dabei sein. Das dürfte vor allem die gebürtige US-Amerikanerin enttäuschen. Insider behaupteten im März gegenüber dem OK! Magazine, dass sie auf einen Platz auf dem Balkon bestanden habe. Darüber sei im Palast zuvor viel diskutiert worden.

Anzeige

Hugo Burnand König Charles und Königin Camilla im März 2023

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Jahr 2018

Anzeige

Getty Images Die britische Königsfamilie bei der Geburtstagsparade von Queen Elizabeth II.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de