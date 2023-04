Patrice hat Hautkrebs: Daniel Aminati sagt seine Tour ab

Daniel Aminati (49) will für seine Frau Patrice Aminati da sein! Die Liebste des TV-Moderators hatte vor wenigen Tagen eine schockierende Neuigkeit publik gemacht: Die Mutter einer Tochter hatte die Diagnose Hautkrebs bekommen. In dieser schweren Zeit rückt die Familie noch ein Stückchen weiter zusammen: Daniel sagte jetzt seine Tour ab, um in den kommenden Wochen bei seiner Patrice sein zu können.

Eigentlich wäre Daniel ab Mai 2023 für insgesamt sechs Events mit seinem Buch "Am Abgrund wachsen dir Flügel" auf große Live-Tour durch Deutschland gegangen – doch nach der Krebs-Diagnose seiner Frau gab er auf Instagram bekannt: "Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, die ab Mai geplante Tour abzusagen." Er wolle nun alle Kräfte mobilisieren, um für Patrice und seine Tochter da zu sein. "Selbstverständlich werden die Tickets zurückerstattet", erklärte der 49-Jährige.

Patrice ist von der Unterstützung ihres Mannes und ihrer Familie total gerührt. Die Beauty hatte in den vergangenen Tagen immer wieder Fotos auf Social Media veröffentlicht, auf denen ihre Liebsten ihr unter die Arme greifen. "Meine Familie. Jeder springt ein. Einer für alle und alle für einen", hatte sie sich im Netz gefreut.

Instagram / danielaminati Daniel Aminati bei seiner Arbeit für das ProSieben Magazin "taff" im Juni 2022

Instagram / danielaminati Patrice Eva im April 2023

Instagram / danielaminati Daniel und Patrice Aminati im Juni 2022

