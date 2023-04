Sarah Ferguson stichelt gegen Prinz Harry und seine Meghan!

Sarah Ferguson (63) findet klare Worte! Prinz Harry (38) und seine Frau Herzogin Meghan (41) sorgen, seit dem sie ihre royalen Pflichten vor etwa drei Jahren niederlegten, im britischen Königshaus für eine Menge Wirbel. Nach Enthüllungen in der polarisierenden Doku sowie in den Memoiren des Rotschopfs, ist der aktuelle Streitpunkt: Darf das in Ungnade gefallene Paar zu König Charles' (74) Krönung am 6. Mai erscheinen? Sarah vertritt diesbezüglich eine ganz klare Meinung!

Gegenüber The Independent fand die Ex von Prinz Andrew (63) eindeutige Worte: "Nun, man kann nicht beides haben. Man kann nicht auf dem Zaun sitzen und mit einem Fuß drin und mit dem anderen draußen bleiben. Entweder ist man dabei oder nicht." Sie wetterte außerdem: "Aber dann heul nicht, wenn du nicht zu Hochzeiten eingeladen wirst. Du hast dich entschieden zu gehen, jetzt geh und lebe es – und sei es."

Noch vergangenen Monat hatte die Autorin Harry und Meghan allerdings den Rücken gestärkt. Im Interview mit People hatte Sarah geäußert: "Ich glaube nicht, dass eine einzelne Person das Recht hat, über eine andere Person zu urteilen. Ich bin selbst nicht in der Position, Urteile zu fällen." Fergie hatte außerdem verlauten lassen, dass sie die Situation der beiden nur zu gut kenne: "Ich bin mein ganzes Leben lang verurteilt worden, ich fälle kein Urteil über die Sussexes."

Mattpapz / BACKGRID / ActionPress Sarah Ferguson, April 2023

SIPA PRESS / ActionPress Prinz Harry und Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Sarah Ferguson, März 2023

