After-Baby-Body: Kylie Jenner hat rund 18 Kilo abgenommen!

Kylie Jenner (25) sieht so fit aus wie eh und je! Vor rund einem Jahr ist die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit zum zweiten Mal Mama geworden: Nach ihrer fünfjährigen Tochter Stormi bekam die Beauty zusammen mit ihrem On-Off-Partner Travis Scott (31) einen kleinen Jungen namens Aire. 13 Monate nach der Entbindung ihres Sohnes präsentierte Kylie jetzt ganz stolz ihren durchtrainierten Körper!

In ihrer Instagram-Story erzählte die 25-Jährige schon im vergangenen Jahr, dass sie in ihrer zweiten Schwangerschaft mehr als 27 kg zugenommen hatte. 18 kg nahm Kylie nach der Geburt aber schon wieder ab! Das demonstrierte sie ihren Fans nun auch im Netz: In einem coolen Sport-BH und passenden engen Shorts posierte sie in ihrem Fitnessraum und zeigte ihren ultrasportlichen After-Baby-Body – inklusive definiertem Sixpack.

In ihrem Körper scheint sich die zweifache Mama mehr als wohl zu fühlen. Nur allzu gerne teilt sie sexy Schnappschüsse in den sozialen Medien. Zuletzt postete die jüngste Schwester des Kardashian-Clans eine besonders heiße Bilderreihe. Auf den Pics rekelte sich Kylie lasziv vor einer Wand mit ihren eigenen Selfies, und ließ dabei tief blicken: Das schwarze Ledertop verdeckte nur knapp ihre Brüste.

