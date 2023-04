Darum trennte sich Lena Meyer-Landrut von ihrer langen Mähne

Lena Meyer-Landrut (31) hatte ihre Haare nicht aus Jux und Laune abgeschnitten. Die ehemalige Gewinnerin des Eurovision Song Contests verändert schon hin und wieder ihre Frisur – so flashte sie bereits mit einem coolen Longbob, einem Pony oder mit einer wilden langen Mähne. Auch ihr radikaler Kurzhaarschnitt im vergangenen Herbst kam super bei den Fans an. Allerdings war die Typveränderung nicht freiwillig – Lena litt stark an Long-Covid!

In ihrem eigenen Fan-Kanal namens "THE LENAVERSE“ verriet die Sängerin jetzt, warum sie sich von ihrer langen Mähne trennen musste. "Ich habe wegen Long-Covid zwischen März und August über 50 Prozent meiner Haare verloren“, macht die The Voice Kids-Jurorin nun öffentlich. "Deswegen mussten sie ab", bestätigt sie traurig. Der Haarausfall sei für Lena eine schlimme Erfahrung gewesen, bei der sie viel geweint habe.

Auf die Frage einer Followerin, ob sich die Haare durch den Cut wieder regeneriert haben, antwortete die "Satellite"-Interpretin: "Sie wachsen seit September/Oktober wieder normal nach." Davor seien sie superdünn gewesen und das habe nach Lenas Ansicht total bekloppt ausgesehen. Trotz des nicht so schönen Grundes für den Kurzhaarschnitt, kann sie den Style gut tragen.

