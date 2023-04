Eigene Doku-Serie: Robbie Williams hat Angst vor großem Flop

Robbie Williams (49) hat Angst vor einem Misserfolg. Der Sänger erlebte in seiner Karriere wohl so viele Turbulenzen wie kaum einer. Während seiner Zeit als Boygroup-Mitglied bei Take That geriet er in einen Strudel aus Drogen und Alkohol. Als Solokünstler schaffte er es aber irgendwann, sich zu fangen. Für eine Serie hat der Brite also genug zu erzählen – aber Robbie fürchtet, dass seine Dokumentation ein riesiger Flop wird.

Zusammen mit dem Streaming-Riesen Netflix produziert Robbie seine eigene Doku, in der er auch selbst auftritt. Doch bei der Produktion war seine größte Angst, dass die Serie seinen Fans nicht gefallen wird. "Als es zum ersten Mal besprochen wurde, dachte ich zuerst: 'Ich verdiene das nicht.' Und dann: 'Das wird scheiße werden'", erinnert sich der "Angels"-Interpret im Interview mit The Sun. Noch immer frage er sich bei dem Gedanken an den Vierteiler, wie die Produktion die insgesamt vier Stunden füllen wolle. Er sei sicher, dass das unmöglich sei, hoffe aber sich zu irren.

Dass die Doku ein Flop werden könnte, scheint aber nicht Robbies einzige Sorge zu sein. Im Podcast "Robbie Williams Rewind" verriet er vor Kurzem, dass er Angst vor Anfeindungen habe: "Man kann für alles Mögliche gecancelt werden, und ich spreche nicht von sexuellen Dingen." Viel eher meine er, dass man für alles angegriffen werden könne, was man sage, wenn man das nur in dem falschen Moment sage.

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Anzeige

Getty Images Robbie Williams und seine Frau Ayda Field, Oktober 2018

Anzeige

Getty Images Robbie Williams bei einem Football-Spiel in Melbourne, September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de