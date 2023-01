Wegen Doku: Robbie Williams hat Angst, gecancelt zu werden

Könnte er damit jemandem auf den Schlips treten? Schon länger ist bekannt, dass ein Biopic über das Leben von Robbie Williams (48) gedreht wird. Dabei spielt der Sänger sich teilweise auch selbst. Er kündigte schon an, dass er kein Blatt vor den Mund nehmen wird und auch über Drogen, Sex und psychische Erkrankungen reden wird. Gleichzeitig ist außerdem eine Netflix-Serie über ihn in Planung. Doch der Entertainer sorgt sich auch: Robbie hat Angst, gecancelt zu werden.

"Ich bin sowohl gespannt als auch nervös", gab er in seinem Podcast "Robbie Williams Rewind" zu. Er philosophierte darüber, dass man in der aktuellen Zeit jederzeit ganz schnell angefeindet werden könnte. "Man kann für alles Mögliche gecancelt werden und ich spreche nicht von sexuellen Dingen, ich spreche von allem, was man sagt, an welchem bestimmten Tag man auf der falschen Seite der Geschichte aufwacht", erklärte er niedergeschlagen. Gerade durch die kommenden zwei Projekte mache er sich sehr angreifbar: "Du bist 15 Sekunden davon entfernt, jeden Moment gecancelt zu werden und das fühlt sich nicht gut an."

Dennoch freue sich Robbie auf die Ausstrahlung des Biopics und der Serie. Wann es so weit ist, ist bislang noch nicht bekannt. "Ich freue mich sehr darauf, dass es herauskommt und ein Erfolg wird, denn Erfolg fühlt sich großartig an, aber gleichzeitig fühle ich mich verletzlich, wenn ich in diesem Fadenkreuz stehe", schloss der "Let Me Entertain You"-Interpret ab.

Getty Images Robbie Williams bei "Wetten, dass...?" im November 2022

Instagram / robbiewilliams Robbie Williams, Musiker

Getty Images Robbie Williams, Sänger

