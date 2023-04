Fake-Beziehung mit Louis? "Temptation Island"-Tatum erklärt

Tatum bezieht Stellung! Auch in diesem Jahr wagen einige den ultimativen Temptation Island-Treuetest und trauen sich mit ihren Partnern auf die Insel der Verführung. Neben Nico, seiner Freundin Sarah, Charline und Adrian sowie Loreen und ihrem Partner Adam stellen sich auch die 23-Jährige und ihr Liebster Louis dem TV-Experiment. Einige Fans des beliebten Formats scheinen allerdings an der Echtheit der Beziehung zu zweifeln. Das lässt Tatum aber nicht auf sich sitzen!

In einem Q&A auf Instagram interessierte es die "Temptation Island"-Fans, was die Studentin zu den Vorwürfen zu sagen hat: "Über die ganzen Anschuldigungen kann ich eigentlich nur lachen. Ich kann nur noch einmal versichern, dass unsere Beziehung definitiv nicht fake ist." Auch ihre Gefühle während der Show seien zu jedem Zeitpunkt echt gewesen: "Alles, was ihr seht – unsere ganzen Emotionen – sind nicht gespielt."

Dass Vermutungen die Runde machen, dass ihre Liebe zu dem Filialleiter eines Modegeschäfts nicht echt sei, scheint Tatum zu verletzen: "Ich finde es wirklich so krass, dass so viele denken, dass unsere Beziehung nicht echt ist – es ist nicht nur für 'Temptation Island'! Alles was ihr seht, ist passiert und real – leider."

Anzeige

Instagram / tatumsaraa Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige

RTL / Frank J. Fastner Louis und Tatum, "Temptation Island"-Kandidaten

Anzeige

Instagram / tatumsaraa Tatum, "Temptation Island"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de