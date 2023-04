"Heilung": Darum tat "Sing meinen Song" Nico Santos so gut

Da freut sich aber jemand! Am 25. April geht Sing meinen Song wieder los. Unter den Stars ist ein weiteres Mal Nico Santos (30) dabei. Schon 2020 hat der Sänger bei dem Tauschkonzert performt. Dieses Jahr geht es für die Künstler nach Südafrika, um sich dort gegenseitig ihre Songs zu präsentieren. Im Promiflash-Interview erzählt der "Rooftop"-Interpret, was die Show für ihn so besonders macht.

"Sing meinen Song" war im Jahr 2020 das erste TV-Format, bei dem Nico teilnahm. "Dann sitzt man da plötzlich und erzählt ihnen von seinem Privatleben, von den Ängsten. Man vergisst die Kameras irgendwann und kann alle super ausblenden", erklärt er gegenüber Promiflash. Solche Momente bezeichnet er selbst als "Heilungsprozesse". Genau diese Situationen mache die Sendung für den Musiker zu etwas ganz Besonderem.

"Auch die letzte Staffel habe ich jeden Abend wirklich angeguckt und auch da wieder Tränen geweint", gibt Nico gegenüber Promiflash preis. Jetzt kann es der 30-Jährige kaum erwarten, seine eigene Staffel ab dem 25. April endlich im Fernsehen zu sehen. "Ich freue mich einfach unfassbar darauf", schwärmt der "Play With Fire"-Interpret.

Instagram / singmeinensong.vox Der "Sing meinen Song"-Cast der zehnten Staffel

RTL / Markus Hertrich Nico Santos, Montez, Johannes Oerding, Lea, Alli Neumann, Clueso und Stefanie Kloß

Getty Images Nico Santos bei den GQ Men of the Year Awards, 2019

