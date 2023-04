Keanu Reeves verschenkte personalisierte Shirts an Filmcrew

Mit "John Wick: Kapitel 4" bricht Keanu Reeves (58) gerade alle Rekorde! Bei den Dreharbeiten führte der Schauspieler einen Großteil seiner Stunts selbst durch. Für die großen Kampfszenen gab es aber auch eine Crew mit 35 Personen. Manche Szenen mussten mehrfach abgedreht werden. Das ging natürlich nicht unbemerkt an dem John-Wick-Darsteller vorbei! Für seine Stuntcrew hatte Keanu am Ende des Drehs ein besonderes Geschenk!

Der Stuntkoordinator Jeremy Marina des vierten Teils der "John Wick"-Reihe beschrieb in einem Interview mit The New York Times nicht nur, wie die aufwendigste Kampfszene des Films ablief, sondern auch, wie Keanu sich bei der Crew für ihre Arbeit bedankte. "Am Ende des Drehs hatte er T-Shirts für alle Stunt-Performer anfertigen lassen. Auf diesen war dann die Anzahl ihrer Filmtode während der Dreharbeiten abgedruckt", erklärte Jeremy.

Zur größten Kampfszene des Filmes erklärte Jeremy weiter: "Wir filmten die Szene auf den 222 Stufen zur Sacré-Coeur. Der Direktor wollte, dass alle 100 Stuntmänner auf verschiedene Art und Weise die Treppen runterfallen." Überrascht sei er von der Aufforderung nicht gewesen, die Szene sei wie jeder andere Tag auf der Arbeit abgelaufen.

Anzeige

Getty Images Regisseur Chad Stahelski (links) und der Cast bei der Premiere von "John Wick 4" in New York, 2023

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Keanu Reeves bei einer Filmpremiere 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de