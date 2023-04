Krönungswirrwarr: Kommen Prinz Harry und Meghan oder nicht?

Es ist ein ewiges Hin und Her! Schon in wenigen Wochen, am 6. Mai, wird König Charles (74) offiziell in der Westminster Abbey zum neuen britischen Regenten gekrönt. Neben der Königsfamilie um Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) werden auch viele royale Gäste aus aller Welt erwartet. Doch über zweien steht noch immer ein großes Fragezeichen: Prinz Harry (38) und Herzogin Meghan (41). Sie haben es sich mit Charles und Co. offenbar verscherzt. Denn noch immer steht nicht fest, ob sie zur Krönung kommen dürfen!

Wie Daily Mail berichtet, sind selbst die royalen Insider mit ihrem Latein am Ende. Denn auch sie haben keine Informationen darüber, ob die Sussexes nach London reisen werden. Zudem soll offenbar nicht mal klar sein, ob die Eheleute Charles' Einladung überhaupt angenommen haben. Das ist noch ein weiteres Problem – denn die Zeit rennt! Mit dem 3. April ist die Zusagefrist nämlich bereits verstrichen. Das Rätselraten um Harry und Meghan bereite den Organisatoren deswegen "Kopfzerbrechen", wie eine Quelle berichtet.

So oder so – sollten Harry und Meghan tatsächlich an der Krönungszeremonie teilnehmen, sollen sie ganz bewusst im Abseits platziert werden. Die größte Sorge der Royals sei nämlich, dass die beiden für Unruhe sorgen. Auf den Balkon dürften die Wahlamerikaner ohnehin nicht, da sie seit 2020 keine Vollzeit-Royals mehr sind.

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Anzeige

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de